Благотворительный фонд «Поколение Ашан» и Благотворительный фонд профилактики социального сиротства 19 – 22 октября 2017 года проводят совместную акцию «С Ашан помочь просто!», сообщает компания.

Цель акции - сбор товаров для новорожденных, детей раннего возраста и молодых матерей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в т.ч. находящихся в кризисных центрах помощи или социальных гостиницах.

Акция приурочена к 15-летию работы компании «Ашан Ритейл Россия» и пройдет в 18 гипермаркетах «Ашан» в 8 регионах страны: «Ашан Алтуфьево», «Ашан Коммунарка», «Ашан Лефортово», «Ашан Рязанский проспект», «Ашан Пролетарский», «Ашан Сокольники», «Ашан Рязань», «Ашан Екатеринбург», «Ашан Пермь», «Ашан Уфа», «Ашан Самара Космопорт», «Ашан Самара Ягодная», «Ашан Самара Московский», «Ашан Самара Южный», «Ашан Ростов-на-Дону Орбитальная», «Ашан Ростов-на-Дону Аксай», «Ашан Ростов-на-Дону Сити Горизонт», «Ашан Симферополь».

Участниками акции станут 11 некоммерческих организаций Москвы и регионов – партнеры Фонда профилактики социального сиротства: «Аистенок» (г. Екатеринбург), «Территория семьи» (г. Пермь), «Свой путь» (г. Рязань), «Возможность» (г. Уфа), «Наши дети» (г. Уфа), «Доброе дело» (г. Ростов-на-Дону), «Добро мира - волонтеры Крыма» (г. Симферополь), «Радость» (г. Самара), «Дом для мамы» Православной службы помощи «Милосердие» (г. Москва), Центр помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Китеж» (г. Москва), «Окно в мир» (г. Москва).

В один из 4х дней (точную дату можно уточнить в гипермаркете) посетители смогут не только пожертвовать вещи и товары, в которых крайне нуждаются маленькие дети, но и принять участие в квестах и получить памятные подарки. В некоторых магазинах силами волонтеров фондов и партнеров из некоммерческого сектора будут организованы небольшие представления для посетителей: шоу ходулистов, инсталляции из мыльных пузырей, аквагрим для детей и взрослых, фотозона и многое другое.

Ожидается, что участие в акции примут более 5000 посетителей гипермаркетов «Ашан».

Благотворительный фонд «Поколение Ашан» - некоммерческая организация, которая была создана компанией «Ашан Ритейл Россия» в 2011 году. Цель фонда – пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи детям в трудной жизненной ситуации, а также реализация образовательных проектов. За пять лет реализовано около 300 проектов в 31 регионе России на сумму свыше 250 млн рублей: построены игровые площадки, отремонтированы и оборудованы различные детские учреждения, приобретены сложные медицинские аппараты для больниц, спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ.