16.12.2016 22:52

В 2017 году популярность «Деленки» должна вырасти минимум в три раза, говорится в пресс-релизе компании.

Данный вопрос обсуждали на встрече, в которой принимали участие директор компании разработчиков ElitMaster Александр Аброськин, директор агентства интернет-маркетинга «Топ-тен» Глеб Альшанский и администраторы мелкооптового сайта «Деленка». Было выявлено, что текущая видимость сайта delenka.pro по целевым запросам в поисковых системах «Яндекс» и Google составляет 15%. Наилучший показатель, достигнутый другими сайтами, равен 60%. Следовательно, у «Деленки» еще есть перспективы для роста поискового трафика.

«Покупатели, которые приходят к нам с целью купить одну пару детской обуви по мелкооптовым ценам, на сегодняшний день являются для «Деленки» холостым трафиком. Для того, чтобы совершить покупку на «Деленке» им необходимо иметь контакт с организатором, который пока возможно установить только на сторонних ресурсах. Однако мы намерены исправить ситуацию. Для этого решено доработать инструментарий, который позволит организаторам собирать в ряды своих покупателей всех, кто приходит на наш сайт из поисковиков. Уверена, что это позитивно повлияет на активность участников, поднимет «Деленку» в результатах поиска и обеспечит трехкратное прибавление трафика», — поведала администратор интернет-магазина детской обуви мелким оптом «Деленка» Мила Бородина.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущен в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».

Компания «Мила» входит в тройку крупнейших игроков обувного рынка в Уральском федеральном округе и является лидером по оптовой торговле детской обувью. Занимается оптовыми поставками обуви в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в ХМАО и на Ямале. Оборот компании составляет порядка 315 млн рублей. Главное направление работы компании «Мила» — продажа обуви оптом: мужская и женская обувь, детская обувь, спортивная обувь, обувь для активного отдыха, летняя, зимняя и демисезонная обувь. В число торговых марок компании входит обувь марок «Котофей», «Топ-топ», «Зебра», а также спортивная обувь Anta и WBL.