В рамках выставки «CJF – Детская мода-2017. Весна» состоялась ежегодная встреча поставщиков детской одежды, обуви и аксессуаров с закупщиками розничных сетей – XII Всероссийский Торговый Форум «Рынок детских товаров», сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

Эксперты оценивали современные тенденции развития рынка детской одежды, обуви и аксессуаров с точки зрения розницы, спроса и потребительского поведения; определяли тренды рынка детской моды и давали прогноз на 2017–2018 гг.; показывали примеры успешных торговых стратегий лидеров рынка и так далее.

Более 50% в структуре детского ритейла занимают розничные сети, и их доля только растет. Поставщики, не работающие с сетями, стремительно теряют рыночные позиции. Участники форума получили практические советы по работе с сетями. Как выгодно работать с ритейлом? Что поставщику необходимо знать о сети, и где черпать информацию, чтобы подготовить беспроигрышное коммерческое предложение?

Ответы на эти вопросы подготовили участников к заключительной части форума – переговорам в Центре закупок сетей. Во время переговоров производители получили уникальную возможность предъявить максимально убедительные аргументы в пользу своего товара лицам, непосредственно принимающим решение о закупках. Всего в мероприятии приняли участие около 40 закупщиков из 20 сетей и 50 поставщиков. За 2,5 часа в Центре закупок сетей было проведено 750 переговоров.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».