01.11.2017 10:15





Развитие хлопководства становится приоритетным для Азербайджана в процессе диверсификации экономики, сообщается на сайте trend.az.

Таким образом, правительство Азербайджана планирует компенсировать снижение нефтяных доходов, а также значительно увеличить количество рабочих мест: только в ближайшее время в этой сфере будут заняты 200 тысяч человек.

По данным Государственного комитета по статистике, к 24 октября в Азербайджане было собрано 123,97 тысячи тонн хлопка, что в три раза превышает объемы прошлого года за аналогичный период. В этом году площадь хлопковых полей увеличилась в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом и составила 136,41 тысячи гектаров.

Кроме того, большое внимание правительством Азербайджана уделяется развитию туризма, текстильной промышленности, производство шелка и табака и т. д.