Новости
НачалоНовостиПравительство Азербайджана рассчитывает на значительные доходы от хлопководства
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Правительство Азербайджана рассчитывает на значительные доходы от хлопководства

01.11.2017  10:15


Развитие хлопководства становится приоритетным для Азербайджана в процессе диверсификации экономики, сообщается на сайте trend.az.

Таким образом, правительство Азербайджана планирует компенсировать снижение нефтяных доходов, а также значительно увеличить количество рабочих мест: только в ближайшее время в этой сфере будут заняты 200 тысяч человек.

По данным Государственного комитета по статистике, к 24 октября в Азербайджане было собрано 123,97 тысячи тонн хлопка, что в три раза превышает объемы прошлого года за аналогичный период. В этом году площадь хлопковых полей увеличилась в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом и составила 136,41 тысячи гектаров.

Кроме того, большое внимание правительством Азербайджана уделяется развитию туризма, текстильной промышленности, производство шелка и табака и т. д. 

Просмотров: 93
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1418 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте