06.03.2017 23:42

За достижения в области качества в 2016 году правительство Белоруссии наградило компании концерна «Беллегпром», сообщает пресс-служба организации.

Четыре предприятия, входящие в концерн «Беллегпром», удостоились наград правительства Белоруссии за качество товаров. Лауреатами премии стали «Моготекс», «Конте Спа», «Ромгиль-Текс» и «Добрушский фарфоровый завод».

В номинации «Совершенство менеджмента» специальную награду получила компания «Моготекс». Премия присуждена за построение в организации систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление и позволяющих внедрять современные высокоэффективные, ресурсосберегающие и инновационные технологии, создавать конкурентоспособные продукцию, услуги или работы.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.