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Предприятие по производству обуви из войлока и кожи в Уфе отмечает 11-летие

11.04.2017  21:10

Уфимское предприятие по ручному производству обуви из войлока и кожи отмечает 11 лет с момента создания, пишет портал Proural.

В 2006 году Андрей Григорьев открыл в Уфе цех по изготовлению обуви из войлока и кожи. В этом году компания отмечает 11-летие.

На предприятии работает 12 человек. Здесь производят сапоги и ботинки, используя серый и белый войлок, юфтевую и яловую кожу, а также сукно. Процесс создания полностью ручной.

Цех находится в самом центре Уфы на улице Владивостокской.

По словам Андрея Григорьева в бизнес было вложено около 10 миллионов рублей. Один миллион рублей был выделен Фондом развития и поддержки малого предпринимательства РБ. Средства пошли на покупку материалов и техники для производства.

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