10.08.2017 23:13

В Белоруссии проверили льнозаводы на предмет качества продукции, сообщает пресс-служба «Беллегпром».

Рабочая группа, в составе представителей концерна «Беллегпром» и «Оршанского льнокомбината», посетила ряд льнозаводов Белоруссии. Визиты были организованы с целью мониторинга качества продукции производителей.

Проверка уже побывала на Слуцком, Любанском, Пружанском, Ляховичском и Дворецком льнозаводах.

Основными потребителями льноволокна в Белоруссии являются компании «Гронитекс» и «Оршанский льнокомбинат».

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.