Научно-практический форум Smartex пройдет 22-26 мая на базе Ивановского государственного политехнического университета, говорится в сообщении компании «Термопол».

Организаторами форума выступили Ивановский государственный политехнический университет, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново), Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (г. Москва), Дирекция Технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность» (г. Казань) и Инжиниринговый центр текстильной и легкой промышленности (г. Иваново).

Сегодня форум стал местом встречи представителей научного сообщества и деловых кругов для совместного анализа результатов исследований по заявленной тематике и продуктивного решения вопросов, связанных с внедрением прогрессивных технологических инноваций в текстильной отрасли и смежных с ней секторах экономики.

Наряду с традиционной тематикой Smartex, к которой относятся исследования основ промышленных технологий получения и использования «умного» текстиля, различных волокон и готовых материалов с четко выраженной функционализацией и регулируемых свойств, будут презентованы примеры эффективного взаимодействия науки и производства, продемонстрированы примеры проведения многолетних исследований и внедрений в готовую высокотехнологичную продукцию.

В Smartex примут участие российские и зарубежные ученые, работающие в области текстильной химии, физики волокон, текстильного проектирования и материаловедения, иных близких областях научных знаний, руководители и специалисты промышленных компаний, представители отраслевых союзов, общественных объединений, а также студенты и аспиранты.

С программным и нестандартным докладом выступят представители заводов нетканых материалов «Термопол», Холлофайбер®: «Научные исследования как неотъемлемый фактор внедрения инноваций». Впервые будут представленные данные, которые ранее были отнесены к категории ТТ («технологической тайны»).

«Сегодня очевидно, что создание новых продуктов, продуктов инновационных, с прорывными свойствами, продуктов высокотехнологичных – а именно за ними будущее! – немыслимо без исследований, без научного подхода, без испытаний, системно проводимых для выявления всё новых и новых свойств и качеств продукции, которая продолжает быть незаурядной, а воспринимается как новация», - комментирует участие в Smartex главный технолог заводов «Термопол» Елена Мезенцева.

«Появление и нынешний успех нетканых материалов Холлофайбер® стали возможными как результат комплексного системного научно-исследовательского подхода к внедрению инновации, - продолжает директор по развитию проектов «Термопол», к.ф.н. Владислав Иванов. - С первых лет развития проекта его организаторы заявляют, что «Холлофайбер® — это технология!», технология, основанная на результатах многочисленных и многолетних исследований и испытаний. На данный момент нет ни одного сертифицированного российского центра по испытаниям нетканых материалов, где бы не изучались различные свойства, особенности, качества и эксплуатационные характеристики Холлофайбер®. Ведущие зарубежные научные и исследовательские лаборатории провели с 2005 года десятки испытаний «российского нетканого феномена», который получил федеральное признание в таких наградных и премиальных формулировках как «уникальный продукт для армии», «стратегическая инновация», «стандарт отрасли» «эталонная продукция» и многих других».

В программе МНПФ Smartex: научная сессия, блок деловых мероприятий, школа молодых ученых. Материалы форума будут опубликованы в сборнике научных статей, включенный в РИНЦ и международную систему ISSN. Дополнительно планируется выпуск журнала «Известия вузов. Технология текстильной промышленности» и издание материалов Форума в журнале «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (Smartex)».

Научная сессия предусматривает пленарные, секционные и стендовые доклады по следующим тематическим разделам:

Физико-химические основы нанотехнологий волокон и функциональных композиционных материалов на волокнистой основе. Химико-технологические процессы производства полимерно-волокнистых текстильных материалов в текстильной и легкой промышленности. Текстильная инженерия: прорывные технологические инновации в проектировании, производстве, заключительной отделке и управлении качеством текстильных материалов и изделий. Экологические и эксплуатационные аспекты применения технического текстиля в строительной индустрии и дорожно-транспортном комплексе.

МНПФ Smartex — это научный проект, перенявший эстафету и название семинара, с 1998 года проводимого кафедрой физики и нанотехнологий ИВГПУ и посвященного теоретическим основам физики волокон. Все эти годы его инициатор, доктор технических наук, профессор Анатолий Кузьмич Изгородин является постоянным сопредседателем оргкомитета Форума. С 2001 года мероприятие носит статус международного, проходит при участии коллег из университетов ряда стран дальнего зарубежья и СНГ, параллельно с одноименной конференцией, организатором которой является Университет города Кафр-Эль-Шейх (Арабская Республика Египет). С 2011 года МНПФ Smartex проводится при поддержке Секретариата Всемирной Ассоциации университетов текстильного профиля (AUTEX), единственным российским представителем которой является Текстильный институт ИВГПУ, а в 2014 году в число организаторов Форума вошел Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН. Вслед за нынешними приоритетами государственной промышленной политики, ориентированными на импортозамещение в текстильной отрасли и разработку материалов, востребованных высокотехнологичными секторами экономики, концептуальные основы МНПФ Smartex приобрели новое, расширенное звучание.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотография предоставлена компанией.