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Представлена коллекция Forward «Я.Крым – точка притяжения»
13.03.2017 23:26
На форуме «Открытый Крым» была презентована сувенирная коллекция от марки Forward «Я.Крым – точка притяжения», сообщает пресс-служба компании.
Форум «Открытый Крым» прошел в Ялте с 1 по 3 марта. Он открыл курортный сезон 2017 года. В рамках мероприятия марка Forward продемонстрировала коллекцию «Я.Крым – точка притяжения». Это специально разработанная одежда и аксессуары с логотипами курорта. По задумке они войдут в ассортимент сувенирной продукции полуострова.
Коллекция представлена в фирменных магазинах Forward.
Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.
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