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Представлена коллекция Forward «Я.Крым – точка притяжения»

13.03.2017  23:26

На форуме «Открытый Крым» была презентована сувенирная коллекция от марки Forward «Я.Крым – точка притяжения», сообщает пресс-служба компании.

Форум «Открытый Крым» прошел в Ялте с 1 по 3 марта. Он открыл курортный сезон 2017 года. В рамках мероприятия марка Forward продемонстрировала коллекцию «Я.Крым – точка притяжения». Это специально разработанная одежда и аксессуары с логотипами курорта. По задумке они войдут в ассортимент сувенирной продукции полуострова.

Коллекция представлена в фирменных магазинах Forward.

Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

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