13.03.2017 23:26

На форуме «Открытый Крым» была презентована сувенирная коллекция от марки Forward «Я.Крым – точка притяжения», сообщает пресс-служба компании.

Форум «Открытый Крым» прошел в Ялте с 1 по 3 марта. Он открыл курортный сезон 2017 года. В рамках мероприятия марка Forward продемонстрировала коллекцию «Я.Крым – точка притяжения». Это специально разработанная одежда и аксессуары с логотипами курорта. По задумке они войдут в ассортимент сувенирной продукции полуострова.

Коллекция представлена в фирменных магазинах Forward.

Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.