15.05.2017 21:44

В ярмарке товаров легкой промышленности в Бресте примут участие 42 компании, сообщает пресс-служба Брестского облисполкома.

Ярмарка–распродажа товаров легкой промышленности пройдет в Бресте в субботу, 20 мая. Участие в событии примут 42 компании. Из них 14 - торговые организации системы облпотребсоюза.

Предприятия предложат посетителям ярмарки одежду, обувь, постельное белье, сумки и другие товары легкой промышленности.

Свое участие подтвердили «Полесье», «Неман», «Лидская обувная фабрика», «8 марта», «Купалинка», «Галантэя» и др.

Ярмарка пройдет на площадках рядом с легкоатлетическим манежем, Ледовым дворцом по адресу ул. Московская, 151.