Новости
НачалоНовостиПроизводители и продавцы одежды и обуви станут участниками брестской ярмарки
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 С 17 по 20 мая в Челябинске пройдет выставка «Уральская неделя моды и легкой промышленности» Рейтинг@Mail.ru

Производители и продавцы одежды и обуви станут участниками брестской ярмарки

15.05.2017  21:44

В ярмарке товаров легкой промышленности в Бресте примут участие 42 компании, сообщает пресс-служба Брестского облисполкома.

Ярмарка–распродажа товаров легкой промышленности пройдет в Бресте в субботу, 20 мая. Участие в событии примут 42 компании. Из них 14 - торговые организации системы облпотребсоюза.

Предприятия предложат посетителям ярмарки одежду, обувь, постельное белье, сумки и другие товары легкой промышленности.

Свое участие подтвердили «Полесье», «Неман», «Лидская обувная фабрика», «8 марта», «Купалинка», «Галантэя» и др.

Ярмарка пройдет на площадках рядом с легкоатлетическим манежем, Ледовым дворцом по адресу ул. Московская, 151. 

Просмотров: 65
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1299 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте