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Производители и продавцы одежды и обуви станут участниками брестской ярмарки
15.05.2017 21:44
В ярмарке товаров легкой промышленности в Бресте примут участие 42 компании, сообщает пресс-служба Брестского облисполкома.
Ярмарка–распродажа товаров легкой промышленности пройдет в Бресте в субботу, 20 мая. Участие в событии примут 42 компании. Из них 14 - торговые организации системы облпотребсоюза.
Предприятия предложат посетителям ярмарки одежду, обувь, постельное белье, сумки и другие товары легкой промышленности.
Свое участие подтвердили «Полесье», «Неман», «Лидская обувная фабрика», «8 марта», «Купалинка», «Галантэя» и др.
Ярмарка пройдет на площадках рядом с легкоатлетическим манежем, Ледовым дворцом по адресу ул. Московская, 151.
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