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Производство «Лакаса-Тэкс» освятил Владыка Барнаульский и Алтайский Сергий
24.01.2017 18:50
На фабрике «Лакаса-Тэкс» побывал Владыка Барнаульский и Алтайский Сергий. Он освятил помещения и продукцию производства, сообщает пресс-служба компании.
В понедельник, 16 января, компанию «Лакаса-Тэкс» освятил Владыка Барнаульский и Алтайский Сергий. Он прошел по цехам фабрики, а затем уделил время партии готовых полотенец. Это праздничная коллекция, разработанная для крещения. На всех изделиях вышиты ангелы.
Полотенца представлены в фирменном магазине «Лакаса-Тэкс» по адресу г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304.
«Лакаса-Тэкс» — производитель махровых изделий Сибирского региона с законченным технологическим циклом. Материал изделий — 100% хлопок. Входит в состав группы СПТК.
Фотографии с сайта компании.
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