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Project Line подвела итоги 2016 года
17.01.2017 22:42
Компания Project Line опубликовала результаты работы прошлого года.
За минувший год компания Project Line успешно реализовала 220 проектов, что почти на 21% больше, чем в 2015 году, в т.ч. для 21 объекта были разработаны новые концепции и оригинальные дизайн-проекты, более чем для 100 объектов были выпущены комплексные проекты по архитектуре и инженерным сетям. Серьезную динамику развития показало строительное подразделение, в 2016 году был построено 72 магазина, что в 1,6 раза больше показателей прошлого года.
Портфель проектов компании пополнился концептом крупного Department store ЦУМ Воронеж общей площадью более 16 000 кв.м., открытие первой очереди которого намечено на март 2017 года.
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один крупный объект, для которого компания делала как проектные, так и
ремонтно-строительные работы - магазин «Технопарк» площадью более
3500 кв.м., открывшийся в декабре 2016 года в ТЦ «Капитолий» на
Севастопольском проспекте.
Важным событием 2016 года стал запуск нового направления бизнеса - продажа освещения для ритейла совместно с французскими партнерами, компанией «Артеос», известным на рынке поставщиком светового оборудования.
Прошедший год знаменателен для Project Line и тем, что компания вступила в ряды Национальной Ассоциации Сетевой Торговли (НАСТ). Ассоциация была создана в 2015 году и объединяет представителей малого и среднего сетевого ритейла. Вступление в НАСТ открывает перед компанией возможности более тесного общения с ритейлерами, перспективы постоянно отслеживать тренды отрасли, принимать участие в проводимых ассоциацией мероприятиях.
Работы
компании высоко оценивают независимые эксперты. Например, в ежегодное
коллекционное издание «100 лучших бутиков России» за 2016 год вошли
бутики Grand Boutique Emporio (г. Брянск) и магазин
«Счастье» (г. Смоленск), дизайн-концепцию которых разработала компания Project Line.
Компания Project Line является одной из ведущих российских компаний, профессионально работающих в области дизайна, архитектурного и инженерного проектирования и строительства розничных магазинов. За 11 лет работы реализовано более 1350 проектов магазинов и бутиков. Компания работает во всех сегментах розничного рынка, начиная от магазинов класса Luxury и заканчивая масс-маркетом. Компания выполняет более 180 проектов в год.
Фотографии предоставлены компанией.
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