Компания Project Line опубликовала результаты работы прошлого года.

За минувший год компания Project Line успешно реализовала 220 проектов, что почти на 21% больше, чем в 2015 году, в т.ч. для 21 объекта были разработаны новые концепции и оригинальные дизайн-проекты, более чем для 100 объектов были выпущены комплексные проекты по архитектуре и инженерным сетям. Серьезную динамику развития показало строительное подразделение, в 2016 году был построено 72 магазина, что в 1,6 раза больше показателей прошлого года.

Портфель проектов компании пополнился концептом крупного Department store ЦУМ Воронеж общей площадью более 16 000 кв.м., открытие первой очереди которого намечено на март 2017 года.

Еще один крупный объект, для которого компания делала как проектные, так и ремонтно-строительные работы - магазин «Технопарк» площадью более 3500 кв.м., открывшийся в декабре 2016 года в ТЦ «Капитолий» на Севастопольском проспекте.



За год компании удалось значительно расширить географию и количество строительных объектов и существенно расширить портфель с магазинами площадью от 1000 кв. м. Работы по строительству, проектированию и дизайну торговых площадей проводились не только в российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Воронеж, Барнаул, Новокузнецк, Красноярск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, но и венесуэльском Каракасе, турецком Стамбуле, а также украинских городах Киев, Харьков и Львов.



Из 21 концепта магазинов, которые удалось сделать для наших заказчиков, стоит отметить разработку нового концепта для ритейлера BAON, который с июня 2016 года стал открывать магазины в новом формате. В результате, при сравнении финасовых показателей магазинов старой концепции и новой удалось улучшить многие показатели, так конверсия в покупку в магазинах нового формата выросла на 15%, а также увеличение покупательского трафика составило 20-40%.

Важным событием 2016 года стал запуск нового направления бизнеса - продажа освещения для ритейла совместно с французскими партнерами, компанией «Артеос», известным на рынке поставщиком светового оборудования.

Прошедший год знаменателен для Project Line и тем, что компания вступила в ряды Национальной Ассоциации Сетевой Торговли (НАСТ). Ассоциация была создана в 2015 году и объединяет представителей малого и среднего сетевого ритейла. Вступление в НАСТ открывает перед компанией возможности более тесного общения с ритейлерами, перспективы постоянно отслеживать тренды отрасли, принимать участие в проводимых ассоциацией мероприятиях.

Работы компании высоко оценивают независимые эксперты. Например, в ежегодное коллекционное издание «100 лучших бутиков России» за 2016 год вошли бутики Grand Boutique Emporio (г. Брянск) и магазин «Счастье» (г. Смоленск), дизайн-концепцию которых разработала компания Project Line.

Генеральный директор компании Project Line Борис Агатов: «От года к году мы растем, несмотря на сложную рыночную обстановку. Растет и наш коллектив, в прошедшем году была произведена реструктуризация компании, было сформировано 7 отделов по разным направлениям бизнеса, что помогло повысить пропускную способность строительного подразделения и улучшить качество строительных работ. Ключевые сотрудники компании для более эффективной работы регулярно проходят обучение и стажировки, в этом году обучение было организовано в Испании. В 2016 году наша компания была отмечена престижной премией «Заботливый работодатель-2016», вручение которой состоялось в конце декабря в здании Московской торгово-промышленной палаты. В этом году особенно отчетливо проявилось наше конкурентное преимущество на рынке – очень высокая производительность без потери качества. Именно в этом мы видим миссию нашей компании - выполнять много проектов для активно развивающихся российских и зарубежных ритейлеров на самом высоком уровне. И то количество проектов, которое нам удалось выполнить в 2016 году, подтверждает, что клиенты нам доверяют и хотят работать с нами во все большем и большем масштабе».

Компания Project Line является одной из ведущих российских компаний, профессионально работающих в области дизайна, архитектурного и инженерного проектирования и строительства розничных магазинов. За 11 лет работы реализовано более 1350 проектов магазинов и бутиков. Компания работает во всех сегментах розничного рынка, начиная от магазинов класса Luxury и заканчивая масс-маркетом. Компания выполняет более 180 проектов в год.

Фотографии предоставлены компанией.