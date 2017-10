Бизнес-миссия с участием российских производителей индустрии детских товаров проходит под эгидой Минпромторга РФ с 14 по 20 октября 2017 года в городе Шанхай, сообщают организаторы.

В рамках деловой программы бизнес-миссии запланирован ряд встреч с заинтересованными китайскими и международными деловыми кругами, инвесторами и представителями ведущих производственных компаний индустрии детских товаров. Представители Генерального Консульства Российской Федерации и Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации в Шанхае обсудят с коллегами из Китайского Экспортного Агентства современные торгово-экономические отношения в сфере индустрии детских товаров.

Российские производители индустрии детских товаров проведут деловые встречи с представителями китайской ассоциации производителей игрушек и товаров для детей China Toy & Juvenile Product Association, с управляющим директором Koelnmesse Co., Ltd. в Китае Маттиасом Купером и посетят производственные отраслевые предприятия, такие как Ningbo Happy Toys Manufacturing Co., Ltd. (производство игр и игрушек) и Zhejiang EMF Cosplay Culture Industry CO., LTD (производство детской одежды, дошкольного и игрового оборудования).

Российские представители индустрии детских товаров посетят VII Международную выставку детских товаров China Kids Expo 2017, которая пройдет с 18 по 20 октября 2017 года. Единственная в Китае и крупнейшая в индустрии детских товаров азиатского региона Международная выставка China Kids Expo является эффективной платформой для продвижения детских товаров, укрепления связей между производителями разных стран и заключения деловых соглашений.

В состав российской делегации вошли представители отечественных компаний из разных промышленных направлений детской индустрии, среди которых: детская одежда и товары для новорожденных, детский домашний текстиль, детские чулочно-носочные изделия

(ООО «Папитто», АО «Борисоглебский трикотаж»); мебель и предметы интерьера (Premium Baby); игры и игрушки, игровое оборудование, товары для творчества, канцелярские товары (ООО «Новая Химия», ООО «Просто тойс», ООО «Санта Лучия»).