10.05.2017 20:25

На фабрике «Парижская коммуна» прошел конкурс профессионального мастерства сборщиков верха обуви, сообщает пресс-служба компании.

В конкурсе профессионального мастерства сборщиков верха обуви группы предприятий «Парижская коммуна» приняли участие 15 работниц. Они представляли различные фабрики.

Абсолютной чемпионкой 2017 года стала Ольга Воропаева, заготовщица головного предприятия «Парижская коммуна». Она набрала 1035 баллов, т.е. максимально возможную оценку. Вторе место заняла Ольга Чертыковцева с дочерней фабрики «Донская обувь». Третье место досталось Наталье Савельевой также с дочерней фабрики - «Калязин-обувь».

ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» представляет собой промышленно-торговый обувной холдинг, состоящий из фабрики «Парижская коммуна», четырех технологически специализированных дочерних предприятий в Тульской и Тверской областях. Торгового дома «ПК-Заря» (опт) и фирменной торговой сети: 18 магазинов в Москве и Московской области, Туле и Ярославле (розница).