|
|
Sela открыла третий магазин в Барнауле
27.02.2017 23:19
Третий собственный розничный магазин Sela в Барнауле открылся 22 февраля в ТЦ «Пионер», сообщает компания.
Новый магазин Sela площадью 325 кв. м. находится по адресу: проспект Ленина, д. 102 В. До этого бренд был представлен в ТЦ «Огни» и ТЦ ЦУМ.
В магазине представлены мужские, женские и детские коллекции бренда.
Как сообщают представители Sela, Алтайский край – перспективный регион для компании, поэтому бренд будет укреплять там свои позиции.
Также в этом месяце компания ждет открытия в Самаре в ТЦ «Амбар».
Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.
Фотография предоставлена компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте