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Sela открыла третий магазин в Барнауле

27.02.2017  23:19

Третий собственный розничный магазин Sela в Барнауле открылся 22 февраля в ТЦ «Пионер», сообщает компания.

Новый магазин Sela площадью 325 кв. м. находится по адресу: проспект Ленина, д. 102 В. До этого бренд был представлен в ТЦ «Огни» и ТЦ ЦУМ.

В магазине представлены мужские, женские и детские коллекции бренда.

Как сообщают представители Sela, Алтайский край – перспективный регион для компании, поэтому бренд будет укреплять там свои позиции.

Также в этом месяце компания ждет открытия в Самаре в ТЦ «Амбар».

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.

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