29.07.2017 01:20

В тендере, объявленном Черниговским троллейбусным управлением на поставку формы для водителей, выиграла компания «Ардент» из Киева, сообщает городской новостной портал.

Черниговское троллейбусное управление приняло решение обеспечить водителей городского транспорта униформой. Для этих целей был объявлен тендер, в котором приняли участие четыре фирмы: «Ардент» (Киев), «Элсиз» (Киев), частный предприниматель из Полтавы Олег Семенов и Козятинская швейная фабрика (Винницкая область). По условиям заказа цена за одну рубашку не должна была превышать 250 гривен.

Компания «Ардент», выигравшая тендер, сумела опустить цену до 162 гривен за рубашку. Вся партия обойдется управлению в 29 тысяч 160 гривен за 180 штук.

С компанией «Ардент» будет заключен договор на производство после проверки всех документов. Пошить будет необходимо рубашки прямого покроя голубого цвета с темно-синими воротниками.