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Словенская компания построит в Орловской области обувную фабрику и кожевенный завод
21.02.2017 07:18
Словенская компания «Рико» построит на территории Орловской области четыре предприятия: обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат.
Как сообщает портал РИА 57, деловая встреча российской и словенской сторон прошла сегодня в рамках официального визита в Россию президента Республики Словения Борута Пахора.Как, в частности, сообщил по итогам переговоров со словенской стороной губернатор Орловской области Вадим Потомский, стоимость контракта составила 400 млн евро.
Во время бизнес-встречи губернатор Орловской области Вадим Потомский обсудил с послом России в Словении Доку Завгаевым вопросы подготовки и проведения дней Орловской области в Словении.
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