С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиСловенская компания построит в Орловской области обувную фабрику и кожевенный завод
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

Словенская компания построит в Орловской области обувную фабрику и кожевенный завод

21.02.2017  07:18

Словенская компания «Рико» построит на территории Орловской области четыре предприятия: обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат.

Как сообщает портал РИА 57, деловая встреча российской и словенской сторон прошла сегодня в рамках официального визита в Россию президента Республики Словения Борута Пахора.Как, в частности, сообщил по итогам переговоров со словенской стороной губернатор Орловской области Вадим Потомский, стоимость контракта составила 400 млн евро.

Во время бизнес-встречи губернатор Орловской области Вадим Потомский обсудил с послом России в Словении Доку Завгаевым вопросы подготовки и проведения дней Орловской области в Словении.

Просмотров: 26
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1247 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте