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Строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения в Ивановской области планируется начать летом 2017 года

25.01.2017  06:46

Как заявил губернатор Ивановской области Павел Коньков, строительство первого в РФ комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного назначения планируется начать летом 2017 года. «Ориентировочный срок строительства – порядка трех лет», – сказал губернатор.

Комбинат появится в городе Вичуга Ивановской области, сообщил глава региона на совместной пресс-конференции с заместителем министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым, посвященной стратегическим направлениям развития легкой промышленности в России и созданию новых подотраслей текстильной промышленности.

Павел Коньков отметил, что комплекс позволит решить проблему импортозамещения синтетического волокна и нитей. Разработчики проекта уверены в высоком экспортном потенциале предприятия. Общая сумма инвестиций составляет порядка 25 млрд рублей. Планируется, что ежегодно комбинат будет производить чуть менее 200 тысяч тонн, при том, что потребление хлопка в России составляет чуть более 100 тысяч тонн в год.

По его словам, запуск предприятия намечен на 2020 год. Павел Коньков отметил, что одновременно решается вопрос создания вокруг этого комбината индустриального парка. Проблем с использованием сырья, которое начнет выпускать комбинат, не будет – на территории Ивановской области уже открываются предприятия, которые используют полиэфир. По информации губернатора, контракты с генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования уже заключены.

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