Коллективный показ направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ прошел в рамках Merсedes-Benz Fashion Week Russia 17 марта, сообщают организаторы.

H.A.R.D. 3.0 – это результат творческой лаборатории, микс из работ, стилизованных в единой концепции. Тема показа FW 2017 — «Клуб завтра».

«Участниками показа впервые стали не только профессиональные модели, но и непосредственно сами студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Был объявлен и проведен масштабный кастинг среди студентов и друзей Школы, и самые интересные, харизматичные, образные и просто прикольные ребята продемонстрировали работы студентов 1-4 курсов», — рассказывает куратор образовательной программы «Мода» Екатерина Сычева.

Во время кастинга были сделаны фотографии всех участников на Polaroid. Снимки были использованы в стилизации показа. H.A.R.D. 3.0 — это показ о том, какое лицо у сегодняшней моды, кто они — лица сегодня и, что самое интересное, кто они — лица «завтра».

Образы, представленные на показе, дополнили кроссовки Adidas Originals.

Направление «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ существует три года и уже претендует на роль одного из сильнейших в области fashion-образования. Основной задачей является развитие концептуального мышления и погружение в мировой контекст.

Школа предлагает систему обучения, построенную на принципах ведущих fashion-школ мира. Обучаясь по специально разработанным авторским программам, студенты учатся мыслить творчески и концептуально, получают широкий спектр знаний от создания коллекций до ритейла, от стайлинга и fashion-съемок до маркетинга.

Фотографии предоставлены организаторами.