10.02.2017 23:58

Продукция белорусского производителя «СветлогорскХимволокно» появится на выставках «Текстильлегпром» и «Композит-Экспо 2017» в Москве, сообщает пресс-служба компании.

В феврале производитель полиэфирных нитей и композитных материалов из Белоруссии «СветлогорскХимволокно» примет участие в двух выставках в Москве.

С 14 по 17 февраля на территории Всероссийского выставочного центра будет проходить федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром». На стенде «Светлогорскхимволокно» будет демонстрироваться ассортимент полиэфирных текстильных нитей, а также новые виды продукции - полиамидные нити, полиэфирные пневмотекстурированные и микрофиламентные нити, нити с функциональными свойствами (быстросохнущие, негорючие, с эффектом охлаждения, с антибактериальным эффектом и т.п.), а также трикотажные полотна из функциональных нитей. Специалисты предприятия предложат желающим образцы для апробации.

Стенд компании: № 26 в зале С, павильон 75 ВВЦ.

Далее с 28 февраля по 2 марта «СветлогорскХимволокно» будет представлен на 10-й международной выставке «Композит-Экспо 2017». Здесь компания покажет посетителям углеродные материалы на гидратцеллюлозной основе (нити, ленты, ткани, нетканые и композитные материалы, трикотаж, углепластики) и термостойкие полиоксадиазольные волокна, нити, ткани и войлок «Арселон». Кроме того, будут демонстрироваться последние новинки производства - углерод-углеродные композиционные материалы многофункционального назначения.

Стенд «СветлогорскХимволокно» № 1А05, павильон 1, ЦВК «Экспоцентр».

Предприятие «СветлогорскХимволокно» («Сохим») основано в 1964 году. В структуру компании входят: Завод искусственного волокна и Завод полиэфирных текстильных нитей. Продукция белорусского производителя экспортируется в 40 стран мира.