Генеральный директор компании Stayer Татьяна Иванова поделилась своими впечатлениями об участии в b2b-выставке Sport Casual Moscow с корреспондентом ИА «РИА Мода» Ириной Щелкуновой.

Stayer - российский производитель горнолыжной и высокотехнологичной одежды для зимних видов спорта. Основная специализация: горнолыжная и сноубордическая одежда, кроме этого Stayer экипирует спортсменов в парадную форму, производит коллекции для любителей зимнего и летнего активного вида спорта, для тех, кто любит путешествовать и не прекращать свое активное времяпрепровождение.

«Мы очень много работаем с профессиональными спортсменами. Stayer - официальный партнер олимпийской сборной России по ски-кроссу. Наша одежда была на двух Олимпиадах – в Ванкувере и Сочи, и будет на сборной на Олимпиаде в Южной Корее. Кроме того, сборная Казахстана так же вся была и получала призы в нашей одежде. Наша экипировка проверена спортсменами и очень высоко оценена. В этом году мы получили награду «Топ 10 лучших товаров России» в номинации «спортивная экипировка», - рассказывает Татьяна Иванова, генеральный директор компании Stayer. Основное производство, фабрика Stayer, находится в городе Великие Луки Псковской области. Офис, где создаются коллекции и разрабатываются принты, делаются технологические карты, расположен в Санкт-Петербург.

«В выставке Sport Casual Moscow мы принимаем участие второй раз, и решение о том, что мы будем снова участвовать, было принято на основании прошлого года, когда мы получили большой приток новых клиентов и людей, которые познакомились с нашей маркой или вновь, или впервые», - комментирует Татьяна Иванова.

ИА «РИА Мода»: Как оцениваете сложившуюся экономическую ситуацию на рынке?

Татьяна Иванова: Девальвация рубля оказала положительное воздействие на всех российских производителей. Так как у нас валютная составляющая довольно высокая, мы не смогли держать цены на прежнем уровне, но наш рост гораздо меньше, чем рост чисто импортной продукции. И с этой точки зрения наш товар становится гораздо более конкурентоспособным, чем чистый импорт. Так как мы очень много вкладываем в дизайн нашей одежды, в его технологичность, падение спроса со стороны наших покупателей мы не видим. Мы не видим и роста. Идет замещение более низкого покупателя на покупателя, который раньше покупал дорогие бренды и сейчас считает, что может потратить деньги и на нашу одежду, потому что и внешне, и по цене она кажется ему и доступной, и интересной, и конкурентоспособной.

ИА «РИА Мода»: Пришлось ли в связи с этим заменять какие-то материалы в производстве?

Татьяна Иванова: Мы очень дорожим своим качеством. Качество, дизайн и технологии являются для нас ключевыми аспектами. Мы на какое-то время исключили самую дорогую линейку из нашей коллекции, на следующий год мы ее возвращаем, и увеличили объем средне- и низкоценового предложения. Но никаким образом мы не стали заменять сырье. В некоторых моделях натуральных мех заменили на искусственный для определенных клиентов. Мы дорожим своей репутацией. Все знают, что Stayer - это оптимальное соотношение цены и качества при европейском дизайне и европейских технологиях.

ИА «РИА Мода»: Можете ли вы сказать, что появилась положительная динамика у российского покупателя в сторону российского бренда?

Татьяна Иванова: Я бы сказала да. За последние два года лояльность покупателей по отношению к российским производителям увеличилась. Наши покупатели стали обращать внимание, перестали, как говорится, брезговать российскими производителями, потому что убедились: это качественно. Цена гораздо больше отвечает их запросам, чем те цены, которые предлагают европейские компании. Чаще всего же европейские компании имеют здесь российских посредников, а мы же предлагаем качественный продукт напрямую. Это отражается на цене. И наше качество во многом уже выше, чем европейские вещи по той же стоимости.

Sport Casual Moscow – выставка-презентация спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения формата b2b. Выставка проводится 2 раза в год.

Материал подготовила Ирина Щелкунова, ИА «РИА Мода».

Фотография Натальи Бухониной, предоставлена организаторами выставки.