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Телеканал Fashion TV Russia вручил премии Fashion New Year Awards по итогам 2016 года
26.12.2016 00:12
В отеле The Ritz-Carlton Moscow 20 декабря прошла церемония вручения премии Fashion New Year Awards 2017, сообщают организаторы.
Телеканал Fashion TV традиционно вручил кристаллы самым знаковым персонам fashion-индустрии, добившимся наиболее высоких результатов и признания не только в России, но и за рубежом. В этот вечер в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton Moscow собрались известные представители столичного бомонда: дизайнеры, главные редакторы fashion-изданий, спортсмены, политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, актеры, модели и все те, кто создают и популяризируют моду.
Лауреатами церемонии стали:
Ведущими вечера стали: Александр Белов и Наталья Бычкова, Катя Гусева и Борис Корчевников.
Церемонию поддержали своими выступлениями Emin, Ани Лорак, Therr Maitz, Дакота, Братья Сафроновы, Алиса Данелия, Детский хор академии Игоря Крутого, Triangle Sun.
Среди медийных персон в этот вечер были замечены: Сергей Зверев, Ольга Орлова, актриса Лидия Александрова, Наталья Гулькина, Алла Вербер, Андрей Шалахов, Рита Дакота, Сергей Кожевников, Белла Потемкина, Александр Анатольевич, Екатерина Одинцова, Максим Гор, Саша Project, Dimaneu, Анастасия Дроздова (Мисс Fashion TV, Мисс Российская красавица 2016), Анастасия Решетова (Мисс Россия 2014 года), Игорь Андреев (SNC) и другие.
Фотографии предоставлены организаторами.
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