21.03.2017 21:45

При оформлении витрин ТМ Choupette в весенне-летнем сезоне использован товарно-эмоциональный тип дизайна, основанный на собственных исследованиях марки по технологиям продаж, сообщает пресс-служба компании.

В весенне-летнем сезоне ТМ Choupette использовала витрины товарно-эмоционального типа. Дизайн основан на современных трендах мерчендайзинга и исследованиях компании в области технологии продаж. В экспозиции представлены клетки с композициями из цветов, а также бабочки.

«В новый сезон мы входим с витриной товарного-эмоционального типа, основная задача которой показать уже готовые луки и комбинации, а также отразить эмоциональную составляющую новых коллекций. Мы вовлекаем всех в нашу волшебную fashion-игру», - отметила бренд-тренер компании Олеся Медведева.

Она также подчеркнула, что большое значение имеет цветовая палитра оформления.

«Насыщенные броские цвета всегда привлекают внимание. Фиолетовый – королевский цвет, он добавляет элегантности и престижа, подчеркивает статус и приносит долю доброй магии. Розовый - это весело, нежно и так по-девичьи. С розовым вы никогда не прогадаете! Этот цвет обладает мощными привлекающими внимание свойствами. Оранжевый нравится посетителям, и они будут чувствовать, что имеют дело с лидером. Главное - не переусердствовать с красным», - добавила бренд-тренер.

Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.



