Новости
НачалоНовостиТурецкая компания проведет в Одессе выставку Odessa Fashion & Textile
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru

Турецкая компания проведет в Одессе выставку Odessa Fashion & Textile

21.12.2016  22:52

Организатором выставки Odessa Fashion & Textile в Одессе выступает турецкая компания Lider Expo, сообщает пресс-служба выставочного центра.

Выставка моды и текстиля Odessa Fashion & Textile пройдет в концертно-выставочном комплексе Одесского порта 16–18 февраля. Организатором события выступает компания Lider Expo из Турции.

В рамках Odessa Fashion & Textile будут представлены женская, мужская и детская одежда, спортивные костюмы, белье и купальники, кожаные изделия, аксессуары, а также ткани.



Lider Expo — компания из Стамбула, ориентированная на экспорт. Занимается организацией и проведением выставок, показов.

Фотография с сайта выставочного центра. 

Просмотров: 104
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте