21.12.2016 22:52

Организатором выставки Odessa Fashion & Textile в Одессе выступает турецкая компания Lider Expo, сообщает пресс-служба выставочного центра.

Выставка моды и текстиля Odessa Fashion & Textile пройдет в концертно-выставочном комплексе Одесского порта 16–18 февраля. Организатором события выступает компания Lider Expo из Турции.

В рамках Odessa Fashion & Textile будут представлены женская, мужская и детская одежда, спортивные костюмы, белье и купальники, кожаные изделия, аксессуары, а также ткани.









Lider Expo — компания из Стамбула, ориентированная на экспорт. Занимается организацией и проведением выставок, показов.

Фотография с сайта выставочного центра.