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Уфимская трикотажная фабрика оказала содействие в открытии салона UfaArtRush

08.02.2017  16:52

В столице Башкирии открылся творческий салон UfaArtRush, в организации которого приняла участие Уфимская трикотажная фабрика, сообщает пресс-служба Министерства культуры РБ.

Художественный салон UfaArtRush стартовал в столице Башкирии. Событие организовали республиканские художники совместно с предприятием «Агидель» и Уфимской трикотажной фабрикой.

Помимо картин, в рамках салона демонстрируется повседневная одежда с художественной росписью. Идея проекта принадлежит уфимской художнице Рушании Бадретдиновой.

«Все началось с того, что я решила создать для себя эксклюзивную одежду, и я нарисовала на белой рубашке одну из своих картин «Дождь». Для меня это новый опыт, возможность творческого развития и популяризация художественного творчества»,- рассказывает она.

Росписи выполнены по мотивам башкирского фольклора.

Программа UfaArtRush включает мастер-классы для посетителей. Желающих учат создавать картины на ткани в технике батик, разрисовывать стекло, камни и др.

Рушания Бадретдинова - художник-дизайнер, член Союза дизайнеров и Союза художников России и Башкортостана. Ее картины находятся в музеях и частных коллекциях США, Канады, Австрии, Германии, Голландии, Китая, Турции, Намибии, России.

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