Весенне-летняя коллекция Uniqlo U создана Кристофом Лемером, креативным директором парижского проектно-исследовательского центра Uniqlo, и командой дизайнеров бренда, сообщает компания.

Uniqlo U поступит в продажу 16 марта в центральные магазины Uniqlo в России (ТЦ «Атриум», ТЦ «Охотный ряд», ТЦ «Метрополис» - в Москве и ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге). Ассортимент включает в себя 62 женские модели, 43 мужские модели, а также 7 моделей унисекс.

В коллекции наравне с такими базовыми моделями, как куртки, платья и футболки, представлены ультратонкие пуховики, изготовленные из инновационного, похожего на хлопок материала, а также купальные костюмы и спортивная одежда. Новинки коллекции — легкие мужские куртки и брюки из дышащих и водоотталкивающих тканей.

Проектно-исследовательский центр Uniqlo в Париже дополняет работу других аналогичных центров компании, расположенных в Токио, Шанхае, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Их основной задачей является создание дизайнерских концепций и новых изделий, однако не менее важная роль отведена сбору информации о местных модных тенденциях, особенностях образа жизни и неиспользованных ранее материалах.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.