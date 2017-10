U.S. Polo Assn. представил джинсовую линеку сезона осень-зима 2017/2018

В осенне-зимнюю коллекцию U.S. Polo Assn. вошли классические темно-синие джинсы, модели с потертостями и изделия с элементами в пэчворк, сообщается в пресс-релизе компании.

Женская линейка коллекции состоит из моделей, подходящих для любого типа фигуры: от regular до superslim. Джинсы кроя regular будут уместно смотреться в офисе или университете, узкие джинсы с подворотами и потертостями – на вечеринке или прогулке. Модели также различаются посадкой на талии – низкая, средняя или высокая. Для девушек, которые не боятся экспериментировать, бренд U.S. PoloAssn. предлагает не только классические модели, но и джинсы песочного, серого и хаки цветов.

Мужская линейка также представлена моделями различного кроя и высоты посадки. В мужской линейке предпочтение отдано классическим цветам – темно-синему, серому и черному.

Визитная карточка и отличительная особенность джинсов бренда U.S. Polo Assn. – вышитые скрещенные клюшки на задних карманах изделий. Новинка этого сезона – цветной логотип: детали экипировки игроков и лошадей обрели цвет.

Компания U.S. Polo Assn. была основана в 1890 году в Америке, но началось все гораздо раньше — с возникновения в 1869 году игры поло. Игроки — в основном представители элиты общества и аристократы — требовали к себе особого внимания и одежды, которая была бы такой же аристократичной и в то же время практичной и красивой. Так в 1890 году компания U.S. Polo Assn. начала свою деятельность. Вскоре Ассоциация конного поло в Америке и Канаде (USPA) наделила продукцию U.S. Polo Assn. официальным статусом. Фирменная сеть магазинов U.S. Polo Assn. в России насчитывает свыше 50 магазинов в 19 городах.

Фотографии предоставлены компанией.