06.03.2017 07:06

ВЭБ и Ивановский полиэфирный комплекс сообщили, что подписание кредитных соглашений и открытие финансирования запланировано на апрель этого года.

Как говорится в сообщении администрации региона, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи стороны заключили соглашение о взаимодействии в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения в Ивановской области». Фактически, отмечается в сообщении, это следующий этап подготовки необходимых решений для открытия финансирования по проекту строительства комбината синтетического волокна.





Стороны договорились предпринять совместные действия, направленные на реализацию проекта. Проект общей стоимостью свыше 25 млрд рублей, включая расходы на привлеченное финансирование, реализуется в моногороде Вичуга Ивановской области и предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тысяч тонн в год, а также текстильного ПЭТФ - гранулята мощностью 30 тысяч тонн в год.





Проект прошел необходимые экспертизы, включая государственную и независимую экологическую экспертизу по государственным стандартам РФ и международным стандартам IFC и OECD. Цель реализации проекта – локализация производства высококачественного полимерного волокна и импортозамещение сырья для легкой и текстильной промышленности в РФ, а также создание технологических цепочек производства технического текстиля для растущего отечественного рынка.



