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В астраханской ОЭЗ начнется производство геосинтетики

13.04.2017  07:01

Компания «Гекса-Лотос» намерена открыть в астраханской ОЭЗ производство геосинтетики. Соответствующий инвестиционный проект был одобрен наблюдательным советом особой экономической зоны «Лотос».

Стоимость проекта оценивается в 330 млн рублей, он предполагает выпуск геосинтетики, сообщает пресс-служба главы Астраханской области. Предприятие намерено войти в астраханскую ОЭЗ и в конце 2018 года открыть производство полимерных нитей и геосинтетических материалов, чтобы заместить аналогичную продукцию, которая сейчас импортируется из Турции, Индии, Чехии и Греции.

Компания «Гекса-Лотос» создана в 1998 году, специализируется на производстве нетканых текстильных материалов и изделий из них. В состав компании входят производственные филиалы в Торопецком районе Тверской области и в Дубне (Московская область).

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