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В Бангладеш арестовывают профсоюзных лидеров швейной промышленности

11.01.2017  22:19

В ответ на забастовку работников швейной промышленности власти Бангладеш начали преследование профсоюзных лидеров и активистов, сообщает пресс-служба IndustriALL.

В декабре в Ашулии (Бангладеш) работники швейной промышленности объявили забастовку, требуя увеличить минимальную заработную плату с 68 долларов до 190 долларов в месяц. В ответ правительство страны начало преследование недовольных, пользуясь законом об особых полномочиях 1974 года. За две недели арестовано 11 профсоюзных лидеров и активистов, более 1,6 тыс. человек отстранены от работы, против 600 возбуждены уголовные дела. Бангладешская ассоциация производителей и экспортеров одежды (BGMEA) приостановила производство на 59 фабриках.

Также сообщается о погромах в офисах членских профсоюзов IndustriALL в Ашулии.

Бангладешский совет профсоюзов IndustriALL потребовал немедленно освободить всех арестованных и снять обвинения с рабочих и профсоюзных лидеров. Совет также попросил Международную организацию труда стать посредником в организации встречи с BGMEA. Кроме того, направлено соответствующее письмо представителям мировых брендов, для которых в Бангладеш производится одежда. 

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