08.11.2017 22:10

22 ноября в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО г. Уфы состоится круглый стол «Развитие легкой промышленности в регионах. Качество, доступность, конкурентоспособность», в рамках которого состоится подписание соглашения о взаимодействии между Российской системой качества и Правительством Республики Башкортостан, сообщается на официальном сайте Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

Круглый стол станет ключевым мероприятием XXV специализированной выставки «ЛегПром – Уфа», которая будет проходить с 22 по 25 ноября.

К участию в выставке организаторы приглашают производителей и дистрибьюторов ассортимента одежды и обуви, тканей, поставщиков сырья, дизайнеров, модные дома, специализированные учебные заведения.

Выставка проходит при поддержке Правительства Республики Башкортостан, Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.