19.12.2016 23:41

Шесть организаций стали победителями белорусского конкурса «Одежда и обувь корпоративного стиля», сообщает пресс-служба «Беллегпром».

Финал конкурса «Одежда и обувь корпоративного стиля» прошел в Минске в гостинице «Орбита» 15 декабря. Участие в последнем этапе состязания приняли шесть компаний белорусского легпрома. Вещи разрабатывались для персонала туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист»: администраторов, горничных, охранников, официантов, барменов, сотрудников «Бюро путешествий» и ремонтников.

Победителями конкурса были признаны все шесть компаний, так как каждый представлял отдельную ассортиментную группу.

- «БелКредо» — юбки, брюки, пиджаки, куртки, комбинезоны, фартуки, галстуки, бабочки;

- «Надэкс» — сорочки, блузки;

- «Полесье» — жилеты, жакеты, футболки, кардиганы, фартуки;

- «Ромгиль-Текс» — жилеты;

- «Неман» — обувь;

- «Галантэя» — сумки, ремни.

Представителям компаний-победителей были вручены памятные призы, а на самих предприятиях размещен заказ на производство корпоративной одежды и обуви для «Беларустурист».