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В Белоруссии прошел финал конкурса «Одежда и обувь корпоративного стиля»
19.12.2016 23:41
Шесть организаций стали победителями белорусского конкурса «Одежда и обувь корпоративного стиля», сообщает пресс-служба «Беллегпром».
Финал конкурса «Одежда и обувь корпоративного стиля» прошел в Минске в гостинице «Орбита» 15 декабря. Участие в последнем этапе состязания приняли шесть компаний белорусского легпрома. Вещи разрабатывались для персонала туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист»: администраторов, горничных, охранников, официантов, барменов, сотрудников «Бюро путешествий» и ремонтников.
Победителями конкурса были признаны все шесть компаний, так как каждый представлял отдельную ассортиментную группу.
- «БелКредо» — юбки, брюки, пиджаки, куртки, комбинезоны, фартуки, галстуки, бабочки;
- «Надэкс» — сорочки, блузки;
- «Полесье» — жилеты, жакеты, футболки, кардиганы, фартуки;
- «Ромгиль-Текс» — жилеты;
- «Неман» — обувь;
- «Галантэя» — сумки, ремни.
Представителям компаний-победителей были вручены памятные призы, а на самих предприятиях размещен заказ на производство корпоративной одежды и обуви для «Беларустурист».
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