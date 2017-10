Открытие новых магазинов одежды, аксессуаров и обуви в дополнение к уже имеющимся в Bicester Village бутикам британских и мировых брендов состоится 19 октября, сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекция Bicester Village будет насчитывать более 160 магазинов, предлагающих предметы гардероба прошлого сезона со скидками от рекомендованной розничной цены.

Acne, Joseph, Under Armour, Rapha, Bamford, Villeroy & Boch, Orlebar Brown, Dsquared2, The Cambridge Satchel Company и Zadig & Voltaire – далеко не все бренды, которые «придут» в Bicester Village этой осенью. К разнообразию женской, мужской, спортивной одежды, обуви и аксессуаров, представленных в бутик-городке, добавятся также продукция косметического бренда Charlotte Tilbury, поп-ап бутик которого откроется в октябре. Другие поп-ап бутики - Charlotte Olympia и Harrys of London, порадуют посетителей обувью для осенне-зимнего сезона.

Значимым событием для Bicester Village станет запуск мультибрендового бутика The British Collective, где будут представлены аксессуары, предметы интерьера и декора от британских дизайнеров. Мягкие кашемировые изделия от Chinti & Parker, теплые шарфы Lily & Lionel, кожаные аксессуары Pickett, принадлежности для ванны и ухода за собой Czech & Speake, трикотаж от Markus Lupfer и многое другое станет доступно посетителям бутик-городка этой осенью.

Бутик оформлен известным британским дизайнером и иллюстратором Люком Эдвардом Холлом (Luke Edward Hall), работы которого также можно приобрести в магазине.

Гастрономические предложения Bicester Village также становятся шире – ресторан The Secret Garden Café с новым меню британских блюд, ресторан и кафе с фермерскими продуктами Soho House & Co, и наконец, фургончики с местными деликатесами.

Еще одно знаковое нововведение в Bicester Village - открытие комнаты для VIP гостей. Комната будет доступна только по предварительной записи. VIP-комната – идеальное место, чтобы обсудить предстоящие покупки с персональным стилистом, устроить закрытый показ одежды или отдохнуть в тишине после насыщенного дня шопинга. Интерьер для VIP-комнаты в Bicester Village создавал известный дизайнер Карден Кунетти (Carden Cunietti).

Добраться в бутик-городок из Лондона можно всего за 46 минут на поезде, отправляющемся от железнодорожной станции London Marylebone.

«Мы стремились расширить границы Bicester Village и сделать бутик-городок уникальным местом, достопримечательностью для иностранных гостей и гордостью для местных жителей. Реализация творческих инициатив и воплощение инноваций позволяет нам открывать новые молодые таланты и обогащать культуру Оксфордшира», - Дезирэ Бойе (Desirée Bollier), генеральный директор Value Retail.

Bicester Village – один из 11 бутик-городков в Европе и Китае компании Value Retail. В каждом бутик-городке гостей ждут международные бренды с экономией до 60% от рекомендованной розничной цены круглый год. Все они расположены в ближайшей доступности от самых посещаемых европейских городов: Лондона, Дублина, Парижа, Мадрида, Барселоны, Милана, Болоньи, Брюсселя, Антверпена, Франкфурта, Мюнхена, а также, городов Китая: Сучжо́у и Шанхая.

Фотография предоставлена компанией.