07.08.2017 23:25

Новое производство женской офисной одежды в Гафурийском районе обеспечили каналом сбыта в виде собственного магазина, передает «Башкирское спутниковое телевидение».

Цех по пошиву офисной женской одежды начал работу в поселке Красноусольский Гафурийского района Башкирии. Здесь трудоустроено 10 человек, но владельцы обещают расширить со временем штат в 10 раз. В настоящий момент предприятие работает в тестовом режиме, а сотрудники получили направление из центра занятости, где проходили профподготовку.

Для обеспечения швейного цеха местом реализации продукции, владельцы открыли собственный магазин.

«Я уже 20 лет занимаюсь швейным делом. Занималась, можно сказать, в одиночку: были 1-2 работницы. Я написала, чтоб нам выделили землю, через аукцион мы получили ее и потом начали строительство. В течение года построили все и ввели в действие», - рассказала Хамдия Баширова, директор швейного цеха.