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В интернет-магазине «Сороконожка» появилась функция оплаты через Net Pay

15.02.2017  00:39

Онлайн-продавец детской обуви «Сороконожка» добавил возможность оплаты заказов на сайте, сообщает пресс-служба компании.

Интернет-магазин «Сороконожка» внедрил новый вариант оплаты. Теперь совершить покупку возможно прямо на сайте, без выставления счета. Для этого достаточно выбрать пункт «Online оплата банковской картой через Net Pay». В настоящий момент функция доступна при покупке обуви сети «Параллели» из Каменска-Уральского. В дальнейшем список продавцов будет расширен.

Страница оплаты Net Pay отвечает последним международным требованиям безопасности платежных систем Visa и MasterCard. Система принимает к оплате карты Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, Мир.

Обновление введено по многочисленным просьбам покупателей «Сороконожки». 

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