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В Иркутске предприниматель заплатил 766 тыс. рублей за незадекларированные меховые изделия
17.07.2017 22:54
Во избежание потери 66 норковых шуб, предприниматель из Иркутска заплатил 766 тыс. рублей за их декларирование, сообщает пресс-служба региональной таможни.
Таможенная проверка в одном из торговых павильонов Иркутска выявила подозрительную партию норковых шуб, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. На 66 изделиях имелись навесные ярлыки с наименованием товара, данными об артикуле, размере и производителе, так же присутствовали КИЗ. Однако не оказалось документов, подтверждающих легальность ввоза шуб на таможенную территорию ЕАЭС.
В связи с этим партия была изъята. Предприниматель предпочел воспользоваться правом на упрощенный порядок декларирования товаров, незаконно перемещенных через границу Таможенного союза.
Он уплатил пошлины и налоги на сумму 766 тысяч рублей и вернул себе изъятую продукцию.
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