22.03.2017 06:52

«Мануфактура Балина» намерена реализовать инвестпроект по переработке льна в Ивановской области, говорится в сообщении администрации региона. Проект обсуждался в рамках рабочей встречи губернатора ПавлаКонькова с представителями компании-инвестора.





Общие инвестиции в проект с учетом затрат на выращивание и глубокую переработку льноволокна составят 650 млн рублей. На сегодняшний день инвестору одобрен займ Фонда развития промышленности в сумме 200 млн рублей. В ходе встречи обсудили варианты получения поддержки по линии Фонда развития моногородов для обеспечения проекта объектами инфраструктуры и присвоения городу Южа статуса территории опережающего социально-экономического развития, а также возможность поддержки со стороны регионального бюджета.





Представители инвестора подробно рассказали главе региона о планах по выращиванию льна в Ивановской области. В частности, план посевных площадей льна на 2017 год составляет 500 га, задача на следующий год – довести площади до 1 тыс. га. В год с учетом закупки сырья на «Мануфактуре Балина» в Юже намерены перерабатывать порядка 2 тыс. тонн льноволокна, производить ткани из льняной и полульняной пряжи, а в перспективе – организовать швейное производство. В рамках проекта также планируется обновить парк техники и модернизировать принадлежащий инвестору льнозавод в Пестяковском районе.