24.05.2017 06:48

В Ивановской области начал работу XX международный научно-практический форум Smartex-2017. В рамках мероприятия, сообщает администрация региона, состоятся научная сессия, блок деловых вопросов, школа молодых ученых, конкурсная программа.

В рамках форума поднимаются вопросы фундаментальных основ промышленных технологий получения и использования так называемого «умного» текстиля — волокон и готовых материалов с широким спектром новых свойств. Представители научного сообщества и деловых кругов обсуждают вопросы, связанные с внедрением прогрессивных технологических инноваций в текстильной отрасли и смежных с ней секторах экономики.

В числе участников форума президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин, представители ИВГПУ, института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН, специалисты предприятий области и других регионов страны, российских отраслевых ассоциаций, научно-исследовательских организаций.

Форум продлится пять дней. В его рамках пройдут семинары-совещания, научные сессии и конференции, презентации новых книг и отраслевых изданий. В ходе мероприятия также пройдет отбор финалистов конкурса молодежных проектов «Рынок FashionNet: взгляд в будущее», которые смогут побывать в конце августа 2017 года на форсайт-кемпе Агентства стратегических инициатив в Плесе и стать участниками региональной команды по подготовке предложений в «дорожную карту» нового российского рынка FashionNet.



