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В Ивановской области начался прием заявок на участие в конкурсе «Рынок FashionNet: взгляд в будущее»

02.05.2017  07:13

В Ивановской области стартовал конкурс молодежных проектов «Рынок FashionNet: взгляд в будущее». Прием заявок на участие в нем, говорится в сообщении администрации региона, продлится до 19 мая. Отбор финалистов состоится с 22 по 26 мая.

Всероссийский конкурс организован по инициативе Ивановского государственного политехнического университета при поддержке областного правительства. «Ивановская область активно участвует в реализации Национальной технологической инициативы, разрабатывает стратегию формирования FashionNet – нового рынка, объединяющего индустрию моды, дизайн, IT-технологии, маркетинг», – отметил директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин. Конкурсанты смогут стать участниками «форсайт-кэмпа» Агентства стратегических инициатив, который пройдет в Плесе в августе.

Конкурс направлен на поиск и поддержку молодых профессионалов. Программа включает в себя десять направлений, по которым участники могут представить готовые к внедрению в производство инновационные материалы, продукты, изделия. Также участники могут предложить свои бизнес-идеи, научно-технические и технологические проекты, находящиеся на начальной стадии, требующие экспертной оценки и нуждающиеся в финансовой поддержке. В качестве конкурсных проектов будут рассматриваться результаты маркетинговых и социологических исследований, проекты развития городской и социокультурной среды, творческие эссе, отражающие креативное видение авторов.

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