3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ Ивановской области получил поддержку инвестпроект по выпуску льняного котонина высокого качества
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Ивановской области получил поддержку инвестпроект по выпуску льняного котонина высокого качества

26.07.2017  07:16

Состоялось заседание межведомственного совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области. Мероприятие прошло в региональном правительстве под председательством губернатора области Павла Конькова.

Как сообщает администрация региона, в рамках мероприятия, в частности, обсуждались перспективные инвестиционные проекты, которые должны быть реализованы в регионе. Рекомендованы к реализации в регионе проекты с объемом инвестиций свыше 5 млрд рублей. В их числе реализация проекта в Южском районе области под названием «Внедрение технологии получения высококачественного котонина путем ударно-волновой переработки льна в целях развития прядения и ткачества». 

Его инициатор «Мануфактура Балина» планирует наладить выработку льняного котонина высокого качества, а впоследствии перейти к выращиванию льна в регионе. Объем инвестиций составит свыше 500 млн рублей, будет создано более 120 рабочих мест, налоговая отдача, по словам инвестора, за время реализации проекта составит почти 600 млн рублей. 

Просмотров: 116
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте