26.07.2017 07:16

Состоялось заседание межведомственного совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области. Мероприятие прошло в региональном правительстве под председательством губернатора области Павла Конькова.

Как сообщает администрация региона, в рамках мероприятия, в частности, обсуждались перспективные инвестиционные проекты, которые должны быть реализованы в регионе. Рекомендованы к реализации в регионе проекты с объемом инвестиций свыше 5 млрд рублей. В их числе реализация проекта в Южском районе области под названием «Внедрение технологии получения высококачественного котонина путем ударно-волновой переработки льна в целях развития прядения и ткачества».

Его инициатор «Мануфактура Балина» планирует наладить выработку льняного котонина высокого качества, а впоследствии перейти к выращиванию льна в регионе. Объем инвестиций составит свыше 500 млн рублей, будет создано более 120 рабочих мест, налоговая отдача, по словам инвестора, за время реализации проекта составит почти 600 млн рублей.