22.05.2017 07:09

Двенадцатый российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» состоится с 14 по 16 июля, говорится в сообщении администрации Ивановской области. Темой фестиваля станет «Национальный стиль в современном костюме».

Как стало известно по итогам заседания оргкомитета мероприятия, прошедшего под председательством зампреда правительства Ивановской области Светланы Давлетовой, в рамках фестиваля будет проведена обширная культурно-выставочная программа.





Так, откроет фестиваль конкурс детских театров моды, будет работать выставка-ярмарка народных художественных промыслов, тканей, одежды, декоративно-прикладного искусства «Петровская ярмарка».





Фестивальный показ коллекций моделей одежды состоится в субботу, 15 июля, на набережной реки Волги. Как сообщила член оргкомитета Маргарита Разина, к показу планируется более 30 коллекций, большая их часть уже отобрана. Она подчеркнула, что интерес к фестивалю в нынешнем году очень высокий. «Заявки поступают из Белоруссии, Казани, Рязани, Йошкар-Олы и многих других городов страны», – отметила она.





Впервые в рамках «Льняной палитры» будет открыта персональная выставка «Импровизация» Народного художника России, академика Вячеслава Зайцева. Работы можно будет увидеть в Музее пейзажа. Открытие выставки состоится 14 июля.





Предусмотрен показ коллекций моделей одежды Вячеслава Зайцева «Искусство. Творчество. Духовность», приуроченной к 35-летию Дома Моды мэтра, а также к 25-летию клуба «Деловая женщина».





Также к мероприятию приурочена выставка «Вологодское кружево», состоится персональная выставка Народного художника СССР Аркадия Пластова, пройдет семинар модельеров и дизайнеров на тему «Интерпретация традиций в современном костюме».





Фестиваль «Плес на Волге. Льняная палитра» - российский фестиваль моды. Начиная с 2016 года он входит в календарь Национальных событий года. На мероприятие ежегодно съезжается более тысячи участников из городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.



