24.03.2017 23:06

Дзержинская прокуратура Ярославской области требует восстановить на рабочих местах пять инвалидов, незаконно уволенных со швейного предприятия, пишет ИА Regnum.

По заявлению депутата Ярославской областной думы Елены Кузнецовой Дзержинская прокуратура инициировала проверку в отношении швейного предприятия «Межотраслевой центр организации работ». В результате проведенного расследования выяснилось, что ранее в организации работали пять инвалидов. В конце прошлого года им выдали документы о переводе в компанию «Меридиан». Как оказалось, договоры были срочными и через месяц работников уволили на основании истечения срока контракта.

По мнению представителей Дзержинской прокуратуры, оснований для заключения срочного трудового договора не было — сотрудники выполняли те же функции, в том же помещении и на том же оборудовании.

«Требуем признать срочные договора бессрочными. Восстановить людей на работе и выплатить им компенсацию за время вынужденного прогула», — прокомментировал ситуацию заместитель прокурора Дзержинского района города Ярославля Алексей Инусилов.

В настоящий момент дело рассматривается в Красноперекопском районном суде Ярославля.

Отмечается, что от подобных действий руководства компаний «Межотраслевой центр организации работ» и «Меридиан» пострадало в общей сложности 28 человек. Проверка продолжается.