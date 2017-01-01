В Кемерово пройдет Kuzbass Fashion Week – 2017

Неделя моды Kuzbass Fashion Week будет проходить 16-17 декабря в кемеровском ТРЦ «Променад-3», сообщают организаторы.

16 декабря состоятся показы и дефиле дизайнерских коллекций, культурная программа, фуршет. Дизайнерские показы представят: Vacanze Romane, Nataly KarA, Olga Lapina Jewelry, Tella_design, «Зыряноff», Nelly Zagorskaya и другие.

17 декабря пройдет предновогодний модный маркет дизайнерских вещей.

Деловую программу Kuzbass Fashion Week представят основатель и генеральный директор Y-Consulting Дарья Ядерная, дизайнер Нелли Загорская, fashion-иллюстратор Мария Аникеева и другие.

Благодаря Kuzbass Fashion Week местные дизайнеры могут попасть на лучшие площадки по продвижению своего творчества, такие как: конкурс дизайнеров одежды Follow The Fabrika, Международный фестиваль «Этномода IBEFF» в Санкт-Петербурге и Международный форум – практикум Fashion-Management-2018 в Новосибирске. Дизайнеры могут принять участие в Siberian Fashion Market и получат возможность представить свои работы в бутике сибирских дизайнеров в Красноярске. И самое главное – у них есть возможность стать участником одной из российских Недель моды.

Посетить и поддержать данное мероприятие приглашены дизайнеры из Томска, Красноярска, Новосибирска, Москвы и т.д.

На мероприятии будут присутствовать представители КТПП, Департамента легкой промышленности КО и Администрации Кемеровской области, медийные и известные личности региона, СМИ.

Иллюстрация предоставлена организаторами.