05.05.2017 07:05

В городе Лальск Лузского района Кировской области представлена выставка изделий из северного льна-долгунца, рассказывает ГТРК Вятка.

В экспозиции историко-краеведческого музея города представлены одежда, полотенца, скатерти, простыни и другие льняные изделия, которые можно было встретить в каждом крестьянском хозяйстве в этих местах.

Знаменитый северный лен — долгунец выращивался на специальном поле — кулиге. Земля смешивалась с золой специальной бороной. Благодаря этому стебли льна вырастали длиной выше человеческого роста. Этот сорт ценился во всем мире.

«Лальский и Вологодский считались высшими сортами льна вообще по России. Это был настолько качественный лен, настолько хорошее волокно длинное, нить была тоненькая, Полотенце, сотканное из такого льна можно было протащить в колечко», – рассказывает заведующая сектором истории Лальского историко-краеведческого музея Юлия Страздынь.





Отличительной чертой традиционного костюма местного населения является цвет. Женские наряды отличались яркостью, красочностью и сложной вышивкой. Несмотря на то что льняную одежду здесь носили вплоть до начала 20го века, сейчас сохранились только праздничные костюмы, которые редко надевались и хранились в сундуках. Из домашней утвари тоже остались только ритуальные вещи. Само ремесло работы со льном и ткачество уходят корнями в дохристианские времена. Прялки, кстати, чаще всего украшали орнаментами и рисунками с языческой символикой.





Как признают эксперты, сегодня воссоздать одежду из чистого льна, тем более северного долгунца, практически невозможно.



