08.11.2017 22:03

В Твери завершился конкурс юных профессионалов «Лучший по профессии», сообщает газета «Гатчинская правда».

В октябре сразу несколько учебных заведений Твери принимали юных конкурсантов - более 140 учащихся из 34 регионов России. Жюри определило победителей в четырех номинациях: «Швейное дело и технология моды», «Растениеводство и ландшафтный дизайн», «Столярное дело», «Кулинария».

Помимо конкурсной программы для участников в целях профессиональной ориентации были проведены мастер-классы. Школьников учили шить лоскутные одеяла и декоративные подушки, делать деревянные игрушки, рассказывали об искусстве сервировки стола.

По итогам соревнования в номинации «Швейное дело и технология моды» победителем стала воспитанница Лужской школы-интерната Екатерина Демина.

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии» проводится при поддержке Министерства образования и науки и «Научно-методического центра образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «Суваг».