Рязанский торгово-развлекательный центр «М5 Молл» анонсировал программу празднования 8 марта.

В этот день посетительницы «М5 Молл» смогут преобразиться в молловских «салонах красоты», которые будут работать в этот день в атриуме ТРЦ. Профессиональные мастера сделают для всех желающих стильные прически, актуальный маникюр и мейкап. Время работы стилистов – с 13:00 до 16:00.

В 14:30 парикмахеры продемонстрируют свое мастерство в создании праздничных образов.

Для самых маленьких гостей в этот день подготовлена насыщенная программа. Дети будут рисовать гигантскую праздничную открытку, посетят познавательные мастер-классы, примут участие в танцевальном конкурсе и увидят «Парад принцесс»:

13:00-16:00 – рисование праздничной открытки в зоне Трех фонтанов;

13:00-15:00 – мастер-класс по созданию подарков для мам на территории рядом с роллердромом; мастер-класс по изготовлению «теплых» картинок из шерсти, лоскутков, нитей и красок; мастер-класс по флористике.

В 13:15 пройдет «Бал принцесс» – яркое представление с интерактивными конкурсами, созданное по мотивам диснеевских мультфильмов. Юных гостей ждет встреча с Белоснежкой, Авророй, Софией и Ариэль.

С 14:15 в «М5 Молл» начнется большая танцевально-развлекательная программа. На импровизированную сцену выйдут артисты волшебного шоу «В мире чудес», а также солисты Рязанского областного музыкального театра и танцевальные коллективы города.

ТРЦ «M5 Молл» – крупнейший многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в Рязани и Рязанской области общей площадью 83 200 кв.м., в которую входит торговая площадь – 66 500 кв.м. и наземная парковка для посетителей на 2500 мест. На территории ТРЦ «M5 Молл» расположено более 120 магазинов известных брендов, многие из которых представлены в ТРЦ эксклюзивно: Oasis, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и многие другие; якорные арендаторы: гипермаркет «Карусель», OBI, «Эльдорадо», «Детский мир», пятизальный мультиплекс «Пять Звезд», Детский игровой центр, Koton, LCWaikiki. Рестораны и фудкорт представлены операторами: BurgerKing, QuickChicken, Subway, Блинофф, DasKolbas и др.

Фотография предоставлена организаторами.