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В Международный женский день «М5 Молл» организует «Бал принцесс»
06.03.2017 22:01
Рязанский торгово-развлекательный центр «М5 Молл» анонсировал программу празднования 8 марта.
В этот день посетительницы «М5 Молл» смогут преобразиться в молловских «салонах красоты», которые будут работать в этот день в атриуме ТРЦ. Профессиональные мастера сделают для всех желающих стильные прически, актуальный маникюр и мейкап. Время работы стилистов – с 13:00 до 16:00.
В 14:30 парикмахеры продемонстрируют свое мастерство в создании праздничных образов.
Для самых маленьких гостей в этот день подготовлена насыщенная программа. Дети будут рисовать гигантскую праздничную открытку, посетят познавательные мастер-классы, примут участие в танцевальном конкурсе и увидят «Парад принцесс»:
С 14:15 в «М5 Молл» начнется большая танцевально-развлекательная программа. На импровизированную сцену выйдут артисты волшебного шоу «В мире чудес», а также солисты Рязанского областного музыкального театра и танцевальные коллективы города.
ТРЦ «M5 Молл» – крупнейший многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в Рязани и Рязанской области общей площадью 83 200 кв.м., в которую входит торговая площадь – 66 500 кв.м. и наземная парковка для посетителей на 2500 мест. На территории ТРЦ «M5 Молл» расположено более 120 магазинов известных брендов, многие из которых представлены в ТРЦ эксклюзивно: Oasis, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и многие другие; якорные арендаторы: гипермаркет «Карусель», OBI, «Эльдорадо», «Детский мир», пятизальный мультиплекс «Пять Звезд», Детский игровой центр, Koton, LCWaikiki. Рестораны и фудкорт представлены операторами: BurgerKing, QuickChicken, Subway, Блинофф, DasKolbas и др.
Фотография предоставлена организаторами.
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