30.12.2016 07:17

Как заявил в программе «Курс дня» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, отечественный легпром по итогам текущего года покажет хорошие результаты роста – на 5-6%.

По словам чиновника, в пользу такого развития событий говорит как статистика, так и существование ряда перспективных импортозамещающих проектов в секторе, а также господдержка.

По словам Виктора Евтухова, на днях Внешэкономбанк одобрил финансирование проекта строительства комбината синтетического волокна в Вичуге Ивановской области стоимостью 24 млрд руб. промышленности, открываются фабрики в Ингушетии, Вологодской и Рязанской областях, в других регионах.

Инвестиции в легпром по итогам года достигнут 5 млрд руб., госсубсидии составили 2,9 млрд руб. На этом фоне рекордно растет высокотехнологичное производство нетканых материалов - на 28%, тканных – на 3%. Двузначными темпами растет производство спецодежды, растет выпуск другой продукции – одежды, обуви, химических волокон и нитей – на 10-11%. Производство тканей выросло на 20%.