Новости
НачалоНовостиВ Минпромторге позитивно оценивают перспективы российского легпрома
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

В Минпромторге позитивно оценивают перспективы российского легпрома

30.12.2016  07:17

Как заявил в программе «Курс дня» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, отечественный легпром по итогам текущего года покажет хорошие результаты роста – на 5-6%.

По словам чиновника, в пользу такого развития событий говорит как статистика, так и существование ряда перспективных импортозамещающих проектов в секторе, а также господдержка.

По словам Виктора Евтухова, на днях Внешэкономбанк одобрил финансирование проекта строительства комбината синтетического волокна в Вичуге Ивановской области стоимостью 24 млрд руб. промышленности, открываются фабрики в Ингушетии, Вологодской и Рязанской областях, в других регионах.

Инвестиции в легпром по итогам года достигнут 5 млрд руб., госсубсидии составили 2,9 млрд руб. На этом фоне рекордно растет высокотехнологичное производство нетканых материалов - на 28%, тканных – на 3%. Двузначными темпами растет производство спецодежды, растет выпуск другой продукции – одежды, обуви, химических волокон и нитей – на 10-11%. Производство тканей выросло на 20%.
Просмотров: 91
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1219 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте