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В Минской области открылось новое швейное производство одежды
11.01.2017 22:07
Женскую одежду премиум-класса начнут производить в Клецком районе Минской области, передает «Столичное телевидение».
Фабрика по пошиву женской одежды премиум-класса открылась в Клецком районе Минской области. Производство заняло пустующее здание бывшей столовой агросервиса.
Новое предприятие может принять до 30 работников. В настоящий момент в процессе пошива задействованы 18 человек, но есть планы по увеличению их количества.
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