11.01.2017 22:07

Женскую одежду премиум-класса начнут производить в Клецком районе Минской области, передает «Столичное телевидение».

Фабрика по пошиву женской одежды премиум-класса открылась в Клецком районе Минской области. Производство заняло пустующее здание бывшей столовой агросервиса.

Новое предприятие может принять до 30 работников. В настоящий момент в процессе пошива задействованы 18 человек, но есть планы по увеличению их количества.