Новости
НачалоНовостиВ Минской области открылось новое швейное производство одежды
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

В Минской области открылось новое швейное производство одежды

11.01.2017  22:07

Женскую одежду премиум-класса начнут производить в Клецком районе Минской области, передает «Столичное телевидение».

Фабрика по пошиву женской одежды премиум-класса открылась в Клецком районе Минской области. Производство заняло пустующее здание бывшей столовой агросервиса.

Новое предприятие может принять до 30 работников. В настоящий момент в процессе пошива задействованы 18 человек, но есть планы по увеличению их количества. 

Просмотров: 118
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1222 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте