Новый магазин «СпортDепо», открытие которого намечено на январь 2017 года, станет самым крупным магазином сети и 13-м по счету в России, сообщается в пресс-релизе компании JLL.

Флагманский магазин откроется по адресу: Пресненский Вал, 5. Консультантом сделки по аренде помещения площадью около 800 кв. м выступила компания JLL.

Компания «СпортDепо» работает на российском рынке уже более 15 лет. Новый магазин «СпортDепо», открытие которого намечено на январь 2017 года, станет самым крупным магазином сети и 13-м по счету в России. В нем будет представлена экипировка для таких видов спорта, как футбол, хоккей, фигурное катание, единоборства.

Владлен Мелешко, генеральный директор компании «СпортDепо», комментирует: «Спорт является одной из важных составляющих жизни в современном мегаполисе, тогда как потребитель становится все более требовательным и искушенным в вопросах ассортимента и качества приобретаемого товара. Для того, чтобы соответствовать ожиданиям и запросам наших клиентов как с точки зрения товарной линейки, так и сервиса, мы приняли решение об открытии флагманского «СпортDeпo», который станет крупнейшим в России. В наших планах — дальнейшее развитие сети «СпортDепо», открытие двух магазинов в регионах в 2017 году и реконструкция двух-трех торговых точек в Москве и регионах».

Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве, добавляет: «Район Красной Пресни и улицы 1905 года — это сформировавшийся спортивный кластер, где в синергии успешно работают ряд магазинов данного профиля. Бренд «СпортDепо» уже был представлен в этом районе, при этом для флагманского магазина нам удалось выбрать помещение удобной планировки и необходимого метража в выгодной локации — рядом со станцией метро и остановками наземного транспорта, на оживленной улице с высоким трафиком».

JLL — компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500; годовой оборот компании составляет 6,0 миллиардов долларов США, за вычетом прямых расходов — 5,2 миллиарда долларов США (на 31 декабря 2015 года). JLL имеет более 280 корпоративных офисов в 80 странах по всему миру, штат компании составляет более 70 тысяч сотрудников. В России и странах СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. В 2004, 2006–2016 годах компания удостоилась премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Москва, премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Санкт-Петербург в 2009 и 2016 годах, премии «Консультант года» на RCSC Awards в 2015 году.

Фотография предоставлена компанией.