|
|
В Москве стартовал новый сезон выставки «Обувь. Мир кожи»
21.03.2017 23:18
47‑я международная выставка обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи-2017. Весна» начала свою работу 21 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, сообщают организаторы.
В выставке принимают участие более 200 компаний из 10 стран мира.
В рамках деловой программы выставки отраслевые эксперты расскажут о модных тенденциях рынка обуви, проведут семинары по актуальным бизнес-аспектам, обменяются опытом ведения розничной торговли модной обувью. Пройдут следующие мероприятия:
Проект реализован АО «Экспоцентр» совместно с итальянским партнером BolognaFiere S.p.A. при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии. Статус выставки подтвержден знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Фотография предоставлена организаторами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте