47‑я международная выставка обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир кожи-2017. Весна» начала свою работу 21 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, сообщают организаторы.

В выставке принимают участие более 200 компаний из 10 стран мира.

В рамках деловой программы выставки отраслевые эксперты расскажут о модных тенденциях рынка обуви, проведут семинары по актуальным бизнес-аспектам, обменяются опытом ведения розничной торговли модной обувью. Пройдут следующие мероприятия:

Семинар «Правовые основы третейского судопроизводства. Порядок разрешения коммерческих споров с нерезидентами в рамках международного арбитража. Опыт Российско-Сингапурского арбитража». Организаторы: Союз учредителей третейских судов, АО «Экспоцентр».

Мастер-класс «Инструменты формирования лояльности клиентов, или как влюбить в себя клиента раз и навсегда».Организаторы: проект «Живые тренинги для бизнеса и жизни», АО «Экспоцентр».

Семинар «Специфика таможенного оформления и организации поставок из Европы». Организаторы: компания V.I.G.Trans, АО «Экспоцентр».

«Неочевидные законы увеличения продаж обуви и аксессуаров».Организаторы: компания WCONSULTING, АО «Экспоцентр».

Мастер-класс «Как преодолеть 7 ошибок руководителя и поднять уровень продаж, даже на падающем рынке». Организаторы: тренинговая компания «Нужные люди», АО «Экспоцентр».

Семинар «Современные технологии коммерческого визуального мерчандайзинга (ВМ) для магазинов обуви и аксессуаров. Как поднять продажи в магазине средствами ВМ?». Организаторы: консалтинговое агентство VM Guru, АО «Экспоцентр».

Главные тенденции сезона осень-зима 2017/18 для основных групп потребителей. Обувь и кожгалантерея. Организаторы: бюро «Трендскваер», АО «Экспоцентр».

Проект реализован АО «Экспоцентр» совместно с итальянским партнером BolognaFiere S.p.A. при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии. Статус выставки подтвержден знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Фотография предоставлена организаторами.